'Serial killer' brasileiro é ligado a três assassinatos de mulheres na Flórida

Publicado quarta-feira, 01 de setembro de 2021 às 07:58 h | Atualizado em 01/09/2021, 07:59 | Autor: AFP ouvir

Roberto Fernandes voltou ao Brasil e morreu em acidente aéreo | Foto: Gabinete do Xerife do Condado de Broward via AFP - Foto: Gabinete do Xerife do Condado de Broward via AFP