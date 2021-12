Sequestro de ônibus em Manila termina em tragédia

MANILA - O sequestro de um ônibus de turistas na capital das Filipinas, Manila, terminou na noite desta segunda-feira em tragédia, com a morte de pelo menos sete turistas de Hong Kong e do sequestrador, um ex-policial que estava armado com um fuzil. O balanço foi confirmado pelo governo de Hong Kong. Quatro corpos foram levados para o Doctor's Hospital de Manila, onde um refém também estava internado em condições críticas. "Até o momento temos cinco vítimas. Quatro são mortes confirmadas e a quinta está em condições críticas", declarou à AFP por telefone Faith Gaerlan, diretor de emergências do centro médico.



Outros dois hospitais receberam três corpos, de acordo com os respectivos serviços de emergência. O chefe de polícia metropolitana de Manila, Leocadio Santiago, afirmou que as forças de segurança não divulgariam de maneira imediata um balanço de vítimas e sobreviventes.

As autoridades acreditam que 15 turistas de Hong Kong estavam dentro do ônibus após 12 horas de sequestro. Imagens de televisão mostraram quatro reféns que permaneceram em poder do sequestrador até o fim saindo do veículo com a ajuda da polícia. O corpo do sequestrador, o ex-policial Rolando Mendoza, que cometeu o crime em uma tentativa desesperada de recuperar o emprego, foi retirado pela porta do veículo.

A polícia filipina tentou invadir o ônibus, mas não conseguiu entrar no veículo, já que o sequestrador respondeu com tiros e obrigou os oficiais a se afastar, segundo imagens exibidas ao vivo pela TV. Após as primeiras horas de sequestro, o ex-policial liberou seis passageiros, entre eles três crianças. Mais tarde permitiu a saída de um turista de Hong Kong de 73 anos e de um fotógrafo filipino. Pelo menos 22 turistas de Hong Kong e três cidadãos filipinos estavam no ônibus no momento do sequestro.

