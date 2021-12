Senador republicano compara caso Trump-Rússia ao Watergate

O senador republicano John McCain invocou o caso Watergate ao descrever a escalada de controvérsia que envolve a campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a Rússia.

"Acho que esse caso está chegando ao ponto em que atinge o tamanho do Watergate e de alguns outros escândalos que eu e você já vimos", afirmou o senador do Arizona na noite de terça-feira. "McCain discutiu sobre a série de escândalos que derrubaram a presidência de Richard Nixon no Jantar da Liberdade do Instituto Internacional Republicano de 2017, onde estava sendo homenageado.

Após os comentários, o gabinete de McCain emitiu uma declaração a qual afirma que os comentários do senador "foram simplesmente para transmitir que as constantes revelações de eventos envolvendo a interferência da Rússia nas eleições de 2016 são reminiscências de escândalos passados". Segundo a porta-voz de McCain, Julie Tarallo, o senador continua a pedir por uma comissão seleta para investigar "todos os aspectos da interferência russa nas eleições de 2016 e todos os eventos que a rodeiam".

