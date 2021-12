Sem querer, príncipe William pode ter revelado sexo do terceiro filho

O príncipe William pode ter revelado o sexo do seu terceiro filho, que deve nascer no final de abril, sem querer. Ele acompanhava uma partida de futebol entre Aston Villa e Cardiff quando o jogador Jack Greallsh fez o gol da vitória do seu time. Empolgado, o príncipe disse que queria que a criança fosse batizada com o nome Jack.

Ao perceber a gafe, William tentou consertar e complementou "ou Jackie". Não teria problema em um pai revelar o sexo do filho, mas pelas regras da realeza o sexo do bebê é informado em um comunicado oficial feito logo após seu nascimento. Isso só acontece após a Rainha Elizabeth II ser informada da chegada do novo herdeiro.

No comunicado oficial é revelado o nascimento, sexo e nome da criança.

