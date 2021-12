Sem apresentar provas, Trump volta a apontar fraudes no sistema eleitoral americano

A 15 dias de entregar o cargo, o presidente dos EUA, Donald Trump, voltou a apontar, sem apresentar qualquer prova, a ocorrência de fraudes no sistema eleitoral americano.

"Os EUA estão envergonhados por tolos. Nosso processo eleitoral é pior do que o de países do terceiro mundo!", escreveu Trump em uma publicação no Twitter.

O discurso do republicano acontece horas antes do fim da apuração dos votos do segundo turno na Geórgia da cerimônia que deve certificar a vitória de Joe Biden como presidente dos EUA.

Trump, apesar de iminência da saída da Casa Branca, segue firme na narrativa de que sua derrota foi resultado de uma fraude massiva na votação e na apuração do pleito de 3 de novembro.

"Os estados querem refazer seus votos. Eles descobriram que votaram em uma fraude. Deixe eles fazerem isso", disse o presidente, em outra publicação na manhã desta quarta-feira, 6). As duas postagens receberam selos de "informação contestável" no Twitter.

Trump refere-se ao processo segundo o qual congressistas americanos têm a possibilidade de contestar a contagem oficial dos votos dos delegados do Colégio Eleitoral. A cerimônia está prevista para começar às 15h (horário de Brasília) em uma sessão conjunta entre deputados e senadores.

