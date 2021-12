Segundo suspeito ligado a atentado em NY foi localizado, diz FBI

O Departamento de Investigação Federal (FBI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos afirmaram que um segundo homem foi localizado nesta quarta-feira por relações com o atentado terrorista realizado em Nova York ontem. O segundo suspeito seria o também usbeque Mukhammadzoir Kadirov, de 32 anos.

Kadirov teria ajudado Sayfullo Saipov no ataque realizado em Manhattan. De acordo com os promotores federais, Saipov teria sido motivado pelo "ódio" e por uma "ideologia retorcida". Os promotores também alegaram que o suspeito do ataque foi radicalizado pelo grupo extremista Estado Islâmico.

Segundo eles, Saipov escolheu realizar o ato durante o Halloween porque "acreditava que mais civis poderiam ser atingidos na rua". O plano de Saipov começou a ser planejado há um ano e tinha como objetivo "matar a maior quantidade de pessoas que conseguisse".

adblock ativo