Segundo homem mais forte do mundo assume homossexualidade

Vice-campeão da competição World Strongest Man (Homem Mais Forte do Mundo), Rob Kearney, 25 anos, revelou em entrevista ao The Huffington Post que é gay.

Primeiro atleta da modalidade a assumir a homossexualidade, Kearney afirmou que já não aguentava mais esconder quem realmente era, mesmo seu namorado, Aleixo, ter insistido para que ele guardasse segredo.

"Espero que as pessoas entendam que ser gay não interfere na pessoa e no atleta que sou. Sou hoje o segundo homem mais forte do mundo e continuo sendo o mesmo Rob Kearney de antes da revelação", declarou.

