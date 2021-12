Segundo dia do conclave pode ter quatro votações

No segundo dia do conclave, nesta quarta-feira, 13, estão previstas quatro votações: duas de manhã e, se não houver consenso, duas à tarde. A expectativa é que por volta do meio-dia (8h de Brasília) seja vista a fumaça - branca, no caso de eleito o papa, e escura, se as divergências se mantiverem. Uma segunda fumaça deverá ser emitida pela chaminé da Capela Sistina no começo da noite (meio da tarde de Brasília), indicando a decisão do conclave.

Diferentemente do que ocorreu na terça-feira, 12, não há missas nem cerimônias. Os 115 cardeais serão mantidos isolados, sem comunicação externa e sob a segurança da Guarda Suíça Pontifícia - que faz a guarda pessoal do papa desde o início do século 16. Na área em volta da capela, onde estão reunidos os cardeais, o sinal de internet e telefone celular é falho.

As votações ao longo do dia ocorrerão da mesma forma: secretas, em papel, com os cardeais disfarçando a letra. A cada votação, as cédulas são checadas por três escrutinadores e revisadas pela mesma quantidade de cardeais. Ao final, as cédulas, depositadas em urnas de bronze, são retiradas e levadas para o forno - no qual são queimadas.

Para a obtenção da cor branca ou escura da fumaça, vista na Praça de São Pedro, símbolo da decisão dos cardeais, é adicionada à queima das cédulas de papel um produto químico. A fumaça pode ser vista, da chaminé da capela, por cinco minutos.

O primeiro dia de votações do conclave que elegerá o sucessor do papa emérito Bento XVI aacabou sem consenso. A fumaça escura, indicando a ausência de decisão, foi vista na chaminé da Capela Sistina por volta das 19h40 (15h40 de Brasília). O cálculo dos vaticanistas - especialistas em Vaticano - é que o conclave dure, no mínimo, três dias e, no máximo, 11.

A Praça São Pedro, que fica em frente à capela, lotou de repente ontem, no fim da tarde. Fiéis, religiosos e curiosos das mais diversas nacionalidades, que ignoraram a chuva fina e aguardaram para ver a cor da fumaça, não esconderam a decepção com a cor escura. A noite de ontem foi um dos dias mais frios da semana, em Roma, registrando 8 graus Celsius.

O resultado da primeira votação foi divulgado - por meio apenas da fumaça - cerca de duas horas depois de os cardeais se reunirem no conclave. Participaram os 115 cardeais - inclusive o italiano Antonio Maria Vegliò, de 75 anos, que durante a missa da manhã passou mal e foi socorrido.

