Saúde de Chávez tem ligeira melhora, diz presidente da AN

O estado de saúde do presidente da Venezuela, Hugo Chávez, apresentou uma ligeira melhora, informou neste domingo, 3, o presidente da Assembleia Nacional do país, Diosdado Cabello. Chávez recupera-se de uma cirurgia realizada em Cuba devido a um câncer.

Cabello disse ter visitado o líder venezuelano no hospital na última sexta-feira (1º) e disse que a saúde dele está "claramente melhorando". Chávez não é visto ou ouvido em público desde que passou pelo procedimento cirúrgico, há oito semanas. A natureza do câncer não foi revelada.

O fato de todos os boletins médicos serem divulgados por membros do partido de Chávez e não pela equipe médica aumentou as especulações e rumores, na Venezuela e no mundo, sobre o estado de saúde delicado do presidente, conhecido como El Comandante.

A oposição vem pedindo clareza sobre quem está, na prática, no comando do país, já que Chávez não apareceu na cerimônia de posse que marcaria o início de seu quarto mandato presidencial, no último dia 10.

A Suprema Corte da Venezuela determinou que ele poderá ser empossado em uma data posterior à oficial. No entanto, a oposição alega que, na ausência de Chávez, Cabello deveria assumir o cargo e novas eleições deveriam ser convocadas em até 30 dias.

adblock ativo