Sandy provoca duas mortes em Nova Jersey e uma em Nova York

Duas pessoas morreram na noite desta segunda-feira, 29, em Nova Jersey e outra faleceu em Nova York atingidas por árvores arrancadas pelo furacão Sandy, que varre a costa leste dos Estados Unidos, informaram os serviços de emergência.

Em Nova York, um homem de 30 anos foi morto pela queda de uma árvore no bairro do Queens, leste de Manhattan, onde há inundações e cortes de energia elétrica.

Em Nova Jersey, as duas vítimas fatais também foram atingidas por uma árvore, que caiu sobre um carro.

Sandy tocou a terra na noite desta segunda-feira pela costa de Nova Jersey como ciclone extratropical, com ventos de 130 km/h e deslocando-se a 37 km/h. O olho do fenômeno atingiu as proximidades de Atlantic City, de acordo com o boletim do Centro Nacional de Furacões (CNF), com sede em Miami.

O furacão provocou inundações em diversas áreas do sul de Manhattan na noite desta segunda-feira, com vários bairros submersos e grande parte da região sem energia elétrica, constatou a AFP em Nova York.

East River e Hudson River transbordaram por fortes ventos e pela chuva torrencial que cai na cidade e inundaram os túneis adjacentes. O setor de Battery Park, ao sul de Manhattan, foi coberto pelas águas.

As forças de segurança fecharam o acesso ao Battery Park e toda a zona próxima a Wall Street estava deserta, exceto pela presença de carros da polícia, bombeiros e ambulâncias.

Equipes das companhias elétricas trabalhavam sem descansar para bombear água para fora das galerias e restabelecer os serviços, mas milhares de residências permaneciam sem energia. O apagão atingia diversas zonas, incluindo a Universidade de Nova York e alguns hospitais.

No bairro de Chelsea, a fachada inteira de um prédio de três andares caiu, mas sem provocar vítimas, observou a AFP.

Vários carros de bombeiros e da polícia fechavam o acesso à Oitava Avenida entre as ruas 14 e 15.

Nova York estava paralisada desde a manhã desta segunda-feira, com a suspensão do sistema de transporte público e o fechamento de tribunais e escolas, além da queda do fornecimento de energia elétrica para milhares de residências.

Trezentas e setenta e cinco mil pessoas receberam ordem de evacuação das áreas costeiras da cidade no sul de Manhattan, Brooklyn, Queens e Staten Island.

As autoridades advertiram para os riscos "sem precedentes" do furacão e ordenaram a evacuação de milhares de residentes ao longo da faixa costeira que vai de New England (nordeste) à Carolina do Norte (sudeste).

