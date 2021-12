Sandy perde força após deixar mais de 40 mortos nos EUA

O furacão Sandy continua perdendo força nesta quarta-feira, 31, sobre o oeste do Estado da Pensilvânia, depois de ter deixado entre 40 e 55 mortos nos Estados Unidos, segundo várias estimativas. Enquanto isso, 6,2 milhões de usuários continuam sem energia elétrica.

A apuração da rede "CNN" afirma que pelo menos 40 pessoas perderam a vida por causa de Sandy nos Estados Unidos, enquanto a "NBC" indica nesta quarta que esse número subiu para 55.

Além disso, um total de 6,2 milhões de casas continuam sem luz, depois que Sandy deixou sem fornecimento elétrico mais de 8 milhões de lares em sua passagem por vários Estados do nordeste dos EUA.

Em seu último boletim, emitido às 7h (de Brasília) desta quarta, o Serviço de Previsão Hidrometeorológico dos EUA informou que Sandy está sobre o oeste da Pensilvânia, avançando para o Canadá e se enfraquecendo aos poucos.

O alerta de temporal foi mantido para a região dos Grandes Lagos e por possíveis inundações litorâneas no nordeste do país. Além disso, o Serviço de Previsão Hidrometeorológico indica que os fortes ventos continuaram durante as primeiras horas desta quarta-feira em áreas do nordeste e dos Grandes Lagos.

Após o cancelamento de mais de 18 mil voos nacionais e internacionais desde domingo, a maioria dos aeroportos do nordeste do país voltaram nesta quarta a operar com normalidade, com exceção de La Guardia e Newark, ambos em Nova Iorque.

O presidente americano, Barack Obama, visitará hoje Nova Jersey, um dos Estados mais atingidos e onde Sandy tocou o solo na segunda. Obama falará aos desabrigados e inspecionará os danos nas zonas impactadas por "Sandy" junto com o governador de Nova Jersey, o republicano Chris Christie.

Enquanto isso, o candidato republicano à Casa Branca, Mitt Romney, retomará nesta quarta sua campanha na Flórida, um dos estados-chave para ganhar as eleições de 6 de novembro, com atos em Tampa, Miami e Jacksonville.

