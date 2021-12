Sandy: 300 mil residências sem luz no estado de Nova York

Ao menos 300 mil residências do estado de Nova York se encontravam sem eletricidade na tarde desta segunda-feira, 29, devido à chegada do furacão Sandy, informou o governador Andrew Cuomo.

Cuomo publicou no Twitter cifras detalhadas sobre a interrupção do fornecimento de energia, que atinge exatamente 312.425 residências no Estado de Nova York.

"Cortes de eletricidade: Central Hudson - 19.178; Con Edison - 65.539; LIPA - 186.896; Nat. Grid - 2.179; NYSEG - 27.069; Orange & Rockland - 10.082; e RG&E - 1.482".

O furacão Sandy chegou nesta segunda-feira à costa leste dos Estados Unidos, onde nas próximas horas deve atingir grandes cidades como Nova York.

As autoridades já advertiram para os riscos "sem precedentes" do furacão e ordenaram a evacuação de milhares de residentes ao longo da faixa costeira que vai de New England (nordeste) à Carolina do Norte (sudeste).

