Salto de prédio em chamas causa duas mortes no Paquistão

Pelo menos duas pessoas morreram nesta quinta-feira, 9, por causa de um incêndio na cidade de Lahore, no leste do Paquistão. As duas vítimas se jogaram de um prédio em chamas, informou uma fonte policial.

O acidente aconteceu pouco depois do meio-dia local, entre o sétimo e o décimo andares do imóvel, e 30 pessoas conseguiram se livrar do fogo ao subirem para o terraço do edifício, onde foram resgatados com helicópteros.

Uma fonte da polícia de Lahore afirmou, uma hora após ser declarado o incêndio, que as autoridades temiam que "quatro ou mais pessoas" ainda ficassem presas no edifício comercial.

O jornal local "Express Tribune" elevou para três o número de mortos, um na hora e outros dois já no hospital.

O veículo acrescentou que os trabalhos de resgate e controle do fogo demoraram por conta das dificuldades dos veículos de bombeiros em chegarem ao local, devido aos automóveis mal estacionados nesta área movimentada da cidade.

Lahore, que tem mais de 6 milhões de habitantes, foi cenário de alguns incêndios fatais em edifícios públicos no ano passado, devido ao péssimo estado das instalações e da escassez de medidas de prevenção de incêndio no país.

