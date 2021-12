Salão de Paris aposta nos carros elétricos

O Salão de Paris, tradicionalmente chamado de Mondial de l'Autotomobile, está reunindo o que há de mais moderno no mercado. A 65ª edição do mais charmoso evento automotivo do mundo abre as portas para o público, na sexta-feira, como vitrine dos carros do futuro, mas, na prévia para a imprensa realizada nesta quinta-feira, no Porte de Versailles, já foi possível ver que a principal aposta é nos veículos elétricos, a exemplo do Peugeot iOn, primeiro carro urbano 100% elétrico de nova geração.





Seguindo a linha do tema do Salão de Paris 2010, "O futuro, agora", os principais fabricantes de veículos devem aproveitar para mostrar suas armas. Este ano, modelos como o Citroen C-Zero, Peugeot iOn e o Think City são as novidades na Europa. Até 2013, serão lançados modelos como o Nissan Leaf, Mitsubishi i_MEV, Ford Transit Connect, Renault Fluence, Ford Focus, Audi R8 e-tron, BMW Megacity Vehicle, VW Golf blue-e-emotion, VW e-Up e Smart Ford Two, boa parte destes veículos mostrados em Paris.

Mas, a tônica também é para os lançamentos de carros e gerações novas de modelos já consagrados na Europa. A Ford, por exemplo, desvendou o Focus ST, nova versão global da linha, de 250 cavalos, e o Fiesta RS, que vai representar a marca no próximo Campeonato Mundial de Rally. A Citroën aposta no novo C4, hatch que chega ainda este ano nos países europeus.



adblock ativo