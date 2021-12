Sahle-Work Zewde é primeira mulher a assumir a presidência na Etiópia

O Parlamento da Etiópia designou nesta quinta-feira, 25, por unanimidade Sahle-Work Zewde como presidente do país, a primeira mulher a ocupar o cargo, principalmente honorário.

Sahle-Work Zewde, que fez carreira na diplomacia, é a quarta pessoa a assumir a presidência do país desde a aprovação da Constituição de 1995. O texto prevê que um presidente pode ser eleito para no máximo dois mandatos de seis anos.

Até agora ela trabalhava como representante especial na União Africana (UA) do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Sua nomeação acontece após a renúncia do presidente Mulatu Teshome, que estava no cargo desde 2013.

