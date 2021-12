Russos negam terem ido a Salisbury para envenenar Skripal

Os dois homens identificados como suspeitos pelo ataque com agente nervoso contra Sergei e Yulia Skripal concederam entrevista a uma rede de TV russa e afirmaram ter visitado Salisbury apenas para conhecer a catedral que seus amigos indicaram.

Durante a primeira entrevista desde que foram acusados no Reino Unido por tentativa de assassinato, eles afirmaram terem passado pela casa de Sergei Skripal por acidente no dia 4 de março, e negaram o porte de qualquer tipo de veneno ou tentativa de assassinato.

“Nossos amigos estavam sugerindo há algum tempo que a gente visitasse essa cidade maravilhosa”, disse o homem que se identificou na entrevista como Alexander Petrov.

Ele e o outro homem, Ruslan Boshirov, possuem feições semelhantes aos dois homens que foram filmados pelas câmeras das ruas de Salisbury nas imagens divulgadas pela polícia britânica, que investiga a tentativa de assassinato contra Sergei, ex-espião russo que teria passado informações aos britânicos, e sua filha, Yulia Skripal.

Após a divulgação das fotos dos dois suspeitos pela Scotland Yard, foi apenas uma questão de tempo até que Moscou trouxesse os dois homens para se pronunciar sobre o caso.

Apenas civis

Na última quarta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou a repórteres que oficiais russos haviam identificado os dois homens e afirmado que eles eram apenas civis. O presidente ainda afirmou que os dois deveriam vir a público e contar o seu próprio lado da história.

Após a entrevista, o público do Kremlin ficou dividido entre os que acharam que a aparição dos dois seria uma forma de desafio feito por Moscou, um descuido do serviço de inteligência russo, ou uma versão dos eventos feita para agradar a audiência do país.

Durante os 25 minutos de duração da entrevista, foi possível perceber dois homens nervosos fornecendo suas versões sobre a viagem de dois dias que eles fizeram ao Reino Unido.

A polícia britânica afirma que os nomes usados pelos dois são falsos e que há evidências de que eles seriam agentes militares russos. Eles negaram essa afirmação durante a entrevista, embora não tenham fornecido nenhuma informação sobre seu histórico de vida e onde vivem. Também não mostraram passaporte confirmando suas identidades.

Na entrevista, eles confirmaram ser os dois homens que aparecem nas filmagens divulgadas pela polícia, indicando que a Rússia não pretende mais negar a veracidade dos vídeos divulgados pela Scotland Yard, mas argumentar que foi mal interpretado.

Boshirov afirmou que eles foram visitar a catedral de Salisbury por ser famosa não apenas na Europa, mas no mundo todo. Ele disse terem ficado apenas uma hora na cidade, no intervalo entre os trens e que não sabiam onde era a casa de Sergei.

