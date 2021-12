Rússia afunda navio para bloquear passagem de ucranianos

As forças russas afundaram um navio obsoleto de sua frota do mar Negro na entrada de uma das bases ucranianas em Sebastopol (Crimeia) para impedir a saída de navios da Ucrânia, denunciou o Ministério da Defesa deste país.



"Na entrada da base naval do sul da frota ucraniana, e para bloquear os navios ucranianos que se encontram no lago Donuzlav, os militares russos afundaram o navio Ochakov, que já estava fora de serviço em sua frota", disse o ministério.



A embarcação anti-submarino Ochakov foi construído em 1971 e se integrou à frota russa do mar Negro dois anos depois, onde participou de vários exercícios navais.



Desde 1991, o navio se encontra no porto de Sebastopol para reparos e deveria voltar a operar em 2004, o que não ocorreu. Em 2011, foi retirado da frota.

<GALERIA ID=19042/>

adblock ativo