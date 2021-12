Ruivo é condenado por pretender assassinar príncipe Charles

Um homem conhecido como "extremista ruivo" foi preso acusado de planejar o assassinato do príncipe Charles. Mark Colborne, de 37 anos, queria se vingar por ter sofrido preconceito por ser ruivo. Então, ele decidiu matar o príncipe, primeiro na linha de sucessão ao trono britânico, para que o filho dele, o príncipe Harry, que também é ruivo, assumisse o trono.

Mark também pretendia matar o príncipe William. Mas ele não levou em consideração que Harry não assumiria o trono com a morte do pai e do irmão, já que ele é o quinto na linha de sucessão. Antes dele, estão os filhos de William, George e Charlotte.





Transtornos mentais

Mark foi preso em junho e considerado culpado por planejar atos terroristas. Não há prazo para ele ser solto, já que ele tem problemas psiquiátricos.

Na Inglaterra, os ruivos são conhecidos como "ginger" e são alvo de bullying e preconceito.

Mark possuía anotações de como preparar venenos mortais. A polícia encontrou ingredientes para fabricar cianeto na casa dele. Ele também falava do plano de "colocar uma bala na cabeça do príncipe Charles".

