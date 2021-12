Rui Costa afirma que invasão do Capitólio nos EUA revela "onde pode chegar a política das fake news"

O governador Rui Costa (PT) afirmou, em postagem em uma rede social, que a invasão do Capitólio nos EUA mostra “onde pode chegar a política do ódio, do radicalismo e da fake news”.

“A invasão ao Capitólio é um ataque sem precedentes à democracia dos Estados Unidos, mas também é um sinal de alerta para todo o mundo.”, escreveu Rui em sua conta no Twitter.

“Esta tentativa de Golpe de Estado na maior democracia do planeta nos mostra onde pode chegar a política do ódio, do radicalismo e das fake news”, completou.

Invasão

Insuflados pelo presidente Donald Trump, um grupo de apoiadores nvadiu nesta quarta-feira, 6, o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington. Os manifestantes queriam interomper contagem oficial dos votos do Colégio Eleitoral definidos nas eleições presidenciais de novembro, que deram vitória a Joe Biden.

