Afundamento de rua na cidade de Baltimore, no Estado de Maryland, nos EUA, provocou a evacuação de casas e destruiu dezenas de carros na quarta-feira, 30.

A cratera foi causada pela chuva que caiu na cidade por vários dias e, apesar do susto e prejuízo a moradores, não feriu ninguém. Vídeo publicado no TouTube mostra a extensão do incidente.

Da Redação Rua afunda e destrói dezenas de carros nos Estados Unidos

