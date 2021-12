Ronald Biggs, "ladrão do século", morre aos 84 anos

A nora de Ronald Biggs, britânico que se tornou famoso por sua participação no assalto ao trem pagador, em 1963, informou que ele morreu na manhã desta quarta-feira, 18, aos 84 anos. Veronica Biggs, no entanto, não informou a causa da morte.

Biggs foi preso pelo assalto um ano depois do crime, mas fugiu da cadeia em 1965 e veio para o Brasil em 1970, permanecendo no País mesmo após ter sido descoberto, já que teve um filho com uma brasileira.

Ele decidiu voltar ao Reino Unido em 2001, onde foi preso assim que chegou. Em agosto de 2009, porém, a justiça britânica decidiu conceder a liberdade a Biggs, em razão de seu estado de saúde.

