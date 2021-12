Romney supera Obama por um ponto, segundo pesquisa do Gallup

O candidato republicano, Mitt Romney, supera por um ponto o presidente e candidato à reeleição Barack Obama, do Partido Democrata, no pleito de amanhã nos Estados Unidos, segundo a última pesquisa do instituto Gallup, divulgada nesta segunda-feira.

Romney teria 49% de apoio entre os eleitores que disseram que planejaram ir às urnas, contra 48% de Obama. Do total de eleitores ouvidos, 32% disseram que já tinham votado, e 6% queriam fazê-lo antes de amanhã.

Já entre aqueles que votaram, a diferença de um ponto é a favor de Obama, que obteria 49%, contra 48% de Romney.

A pesquisa, da qual participaram 3.117 pessoas e que tem uma margem de erro de dois pontos percentuais, foi realizada entre 1º e 4 de novembro, depois da passagem da supertempestade "Sandy".

Os analistas consideram que o fenômeno climático favoreceu Obama pela percepção positiva que alguns eleitores tiveram sobre a gestão da crise por parte do governante.

Na consulta anterior do Gallup, divulgada em 28 de outubro, Romney liderava com 51%, contra 46% de Obama.

Para 68% dos eleitores ouvidos pelo Gallup, a resposta do presidente às consequências da passagem de "Sandy" foi positiva. Por outro lado, Obama não é tão bem avaliado em assuntos internacionais (51% rejeitam sua gestão) e em matéria de economia (56% o reprovam)

Quanto aos grupos de eleitores, Romney conta com 10 pontos de vantagem entre os homens, (53% contra 43%), e Obama lidera pela mesma margem entre as mulheres (52% contra 44%).

Os dois estão quase empatados entre os eleitores independentes, com 46% a favor de Obama e 45% de Romney, e recebem um apoio sólido de seus partidários, 96% dos republicanos dão respaldo a Romney, e 93% dos democratas apoiam Obama.

O presidente se impõe nos estados do Leste com 58%, enquanto Romney obtém o apoio do Meio Oeste (51%), do Sul (52%) e do Oeste (52%).

Por outro lado, segundo a última pesquisa do jornal "The Washington Post" e da emissora "ABC", divulgada hoje e baseada em eleitores que devem comparecer às urnas, Obama vencerá com 50% dos votos, contra 47% de Romney.

Esta é a porcentagem mais alta para Obama desde julho nas pesquisas desses dois veículos de imprensa, que entrevistaram 2.345 pessoas entre 18 de outubro e este domingo, com uma margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

adblock ativo