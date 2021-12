Robô mata funcionário em fábrica da Volkswagen na Alemanha

Um robô causou a morte de um funcionário em uma das fábricas de produção da Volkswagen na Alemanha, informou a empresa nesta quarta-feira.

O homem morreu na segunda-feira no local, em Baunatal, 100 quilômetros ao norte de Frankfurt, disse o porta-voz da Volkswagen, Heiko Hillwig.

A vítima, de 22 anos, fazia parte de uma equipe responsável pela criação de um robô estacionário, que o agarrou e o esmagou contra uma placa de metal, disse Hillwig.

De acordo com o porta-voz, as conclusões iniciais aponta que o erro ocorreu por falha humana e não por um problema com o robô, que pode ser programado para efetuar diversas funções durante o processo de montagem. Hillwig afirmou que o robô é geralmente operado em uma área restrita na fábrica, pegando peças automotivas.

Um outro funcionário estava presnete no momento do incidente, mas não se feriu, disse o porta-voz, que recusou-se a dar mais explicações durante o andamento da investigação.

De acordo com agências de notícias alemãs, o Ministério Público está levantando a possibilidade de responsabilizar alguma parte envolvida no incidente. Fonte: Associated Press.

