Um rinoceronte fugiu de uma reserva florestal e invadiu a cidade de Makwanpur, no Nepal, nesta segunda-feira, 30. Uma mulher de 61 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas. De acordo com o jornal Daily Mail, o animal correu pelas ruas e pisoteou carros e pedestres que tentaram fugir. A invasão foi registrada em vídeo e mostra o mamífero de mais de 1,4 tonelada correndo entre carros que buzinavam para tentar espantá-lo, sem sucesso.

A presença do animal selvagem solto pelas ruas gerou uma enorme mobilização do governo local, que levou elefantes treinados para a cidade, com o objetivo de encurralar o rinoceronte e levá-lo de volta à Reserva Selvagem, no distrito de Parsa. De acordo com a polícia, armas com injeções tranquilizantes foram usadas contra o animal para acalmá-lo.

Ainda segundo o Daily Mail, o governador local, Ram Prasad Thapaliya, comentou sobre o ocorrido e disse que a população ficou horrorizada com a presença do animal. "Ele entrou inclusive em um hospital. As pessoas, muito assustadas, tiveram que pular pelas grades, pelas janelas", disse o governante. De acordo com um porta-voz da polícia, o animal chegou a atingir a velocidade de 54 km/h, enquanto corria.

Veja o vídeo:

Da Redação Rinoceronte foge de reserva, mata uma pessoa e fere seis

