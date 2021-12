Revista Elle bate recorde de vendas em edição com Brigitte Macron

A revista Elle atingiu o seu recorde de vendas da última década com a edição dedicada a Brigitte Macron, esposa do presidente francês, que registrou um número de vendas de mais de 530.000 exemplares, informou neste domingo, 27, o jornal Le Journal du Dimanche.

Na edição publicada no dia 18 de agosto, Brigitte Macron deu a sua primeira entrevista desde a eleição do seu marido, Emmanuel, no dia 7 de maio. Em cerca de 10 páginas, a esposa do mandatário francês comenta sobre os seus primeiros passos no Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa.

Diante do seu sucesso, as vendas dessa edição se sucederam de forma excepcional até a segunda-feira.

Nas redes sociais, a entrevista a Brigitte Macron gerou 30 milhões de visitas, de acordo com o Journal du Dimanche, que acrescentou que a entrevista fez muito sucesso também no exterior, em países como os Estados Unidos e a Alemanha.

