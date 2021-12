Revista americana comete gafe com foto de Joel Santana

A foto do treinador Joel Santana foi trocada pela do marqueteiro de Dilma Rousseff, João Santana, preso por corrupção, em uma publicação da revista norte-americana Time, nesta sexta-feira, 11.

A revista fez uma matéria sobre a corrupção no Brasil, e trouxe na capa o perfil de alguns nomes como o de Lula, Dilma, Eduardo Cunha e João Santana, mas no caso do publicitário, a foto foi trocada pela do ex-treinador que tem passagem pelo Bahia, Vitória, Flamengo, Vasco e Botafogo.

João Santana era o principal marqueteiro da última campanha de Dilma para a presidência e foi preso em fevereiro sob suspeita de ter recebido US$ 7,5 milhões de maneira ilegal.

adblock ativo