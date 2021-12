Revestimento do conduto por onde mineradores serão resgatados é concluído

O revestimento do conduto pelo que serão resgatados os 33 mineradores presos desde 5 de agosto na mina San José, no norte do Chile, foi concluído nas primeiras horas desta segunda-feira, 11, informaram os responsáveis pela tarefa. O revestimento do primeiro lance do conduto consistiu na instalação e soldagem de 15 canos de aço de seis metros cada um.

Com o auxílio de helicópteros da Força Aérea, as equipes de resgate ensaiaram durante a noite de domingo e a madrugada de hoje as manobras de salvamento dos trabalhadores que, segundo as autoridades, deverão começar nesta quarta-feira.

O ministro da Saúde, Jaime Mañalich, disse que já estão definidos os nomes dos quatro mineradores que serão resgatados primeiro, com base nos seguintes critérios: primeiro sairão os mais hábeis, para que possam enfrentar eventuais imprevistos, em segundo os mais debilitados e, por último, os mais fortes.

"Os primeiros quatro mineradores que vão subir já foram escolhidos e são pessoas que têm características muito especiais: maturidade psicológica, uma grande experiência e disposição", explicou Mañalich.

O ministro acrescentou que hoje, segunda-feira, junto com o ministro das Minas, Laurence Golborne, vai pedir a algum dos trabalhadores que seja voluntário para ser o primeiro a enfrentar a operação de resgate.

Também foi informado hoje que a perfuradora petrolífera está a ponto de chegar à galeria onde se encontram os mineradores, o que irá proporcionar uma via alternativa para o resgate caso exista alguma dificuldade com a primeira opção.

