Retrospectiva: relembre os fatos mais importantes do mundo

Será difícil afirmar se o ano de 2012 será lembrado mais pelas conquistas ou pelas tragédias que ocorreram no mundo. O certo é que os fatos do ano vão ficar na história e na memória da população. Nos Estados Unidos, o primeiro presidente negro chega ao seu segundo mandato. Mas o ano para os americanos foi conturbado: um furacão deixou um rastro de destruição e mortes e um atirador matou 26, antes de se suicidar, em uma escola primária. Na Síria, o número de mortos durante os conflitos ultrapassou a marca dos 44 mil.



No Paraguai, o senado aprovou o impeachment do presidente Fernando Lugo e os amantes da música pop ficaram mais tristes esse ano com a morte da cantora norte-americana Whitney Houston. Na Venezuela, Hugo Chávez foi reeleito pela terceira vez consecutiva. E a crise financeira que assola os países da Europa resultou em demissões em massa na Grécia, Espanha e Itália. O ano também foi marcado pela descoberta da chamada Partícula de Deus, considerada crucial para explicar os fundamentos do universo.



Tragédias - Em janeiro, um navio que transportava cerca 4 mil pessoas afundou na costa da Itália. O incidente, que aconteceu na ilha do Giglio, ao largo da Toscana, resultou na morte de 32 pessoas. A embarcação bateu nos recifes e naufragou na noite do dia 13.



Nos Estados Unidos, a cidade de Denver, no Colorado, foi palco de um massacre: ao menos 12 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas após um atirador abrir fogo durante uma sessão de cinema no último filme do Batman. O responsável pelos disparos, identificado como James Holmes, de 24 anos, foi preso em um estacionamento atrás do cinema com três armas. Holmes será julgado por júri popular e poderá pegar pena de morte.



O que a população norte-americana não esperava era que, meses depois, outro tiroteio vitimaria ainda mais pessoas, causando pânico e terror. Em dezembro, outro atirador também de 24 anos, identificado como Ryan Lanza, invadiu uma escola primária com duas pistolas e um rifle, em Newtown, no Estado de Connecticut, e matou 26 pessoas, entre elas 18 crianças. Após cometer a chacina, Ryan se suicidou. O episódio ficou marcado como a pior matança ocorrida em uma escola norte-americana.



Um mês antes do massacre, um dos furacões mais devastadores de todos os tempos atingiu países do Caribe e o litoral leste dos Estados Unidos. A supertempestade Sandy causou a morte de mais de 100 pessoas.



Obama e Chávez se reelegem; Lugo cai - Nas eleições americanas de 2012, em novembro, o presidente Barack Obama derrotou o opositor republicano Mitt Romney e se reelegeu para o segundo mandato, que vai até 2017.



Quem também conseguiu se reeleger foi o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que superou, em outubro, o oposicionista Henrique Capriles e pode chegar a duas décadas como governante do país. O futuro de Chávez no poder, entretanto, é incerto, sobretudo após o anunciou do reaparecimento de um câncer na zona pélvica. O presidente designou o vice, Nicolás Maduro, como eventual sucessor presidencial.



Em junho, acusado de desempenhar mal a função de gestor, o então presidente do Paraguai Fernando Lugo, de 61 anos, teve de deixar o cargo após o senado do país aprovar, em um processo "relâmpago", o seu impeachment.



Guerra na Síria - Na Síria, o número de mortes desde o início da revolta contra o regime de Bashar al Assad, em março de 2011, resultou na morte de 44.063 pessoas. Desse total, ao menos 30.819 foram civis, segundo informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH).



Crise na Europa - Na Europa, em novembro, milhares de trabalhadores, estudantes e desempregados foram às ruas de centenas de cidades na Espanha, Portugal, Itália, Grécia e Bélgica para protestar contra a crise econômica e as medidas de austeridade tomadas pelos governos. Os países fizeram cortes drásticos em seus orçamentos, provocando demissões em massa. Somente na Espanha, o desemprego chegou a 25% da força de trabalho e a recessão permanece desde 2011. O desemprego atingiu mais de 50% das pessoas com idades entre 18 e 25 anos. Para o integrante do conselho executivo do Banco Central Europeu (BCE), Benoit Coeuré, a Europa não deve sair da crise econômica antes de 2014.



No final de novembro, a Palestina foi promovida a "Estado observador" - o que significa o reconhecimento de sua existência no Oriente Médio -, após Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). O pleito palestino foi aprovado com 138 votos a favor, nove contra e 41 abstenções. A decisão da ONU foi criticada pelos Estados Unidos e por Israel, que, como forma de protesto, anunciou a construção de 3.000 residências na área ocupada na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. A decisão tem potencial de alavancar os palestinos em futuras negociações de fronteira com Israel e de abrir caminho para possíveis acusações de crimes de guerra. Já o Egito aprovou nova Constituição com 63,8% de votos no referendo realizado esse mês. A decisão é um passo importante rumo a democracia e ocorre a pouco menos de dois anos da queda do ditador Hosni Mubarak.



Em fevereiro, o mundo pop ficou mais triste: a cantora e atriz Whitney Houston morreu, aos 48 anos, em Los Angeles. Ela foi encontrada sem vida em uma banheira de um hotel em Beverly Hills. As investigações iniciais da polícia apontaram afogamento como possível causa da morte. Mas o ritmo do ano não foi o pop. O som que conquistou o mundo veio da Coreia: o clipe da música "Gangnam Style", do cantor sul-coreano Psy, ultrapassou a marca de 1 bilhão de visualizações e o vídeo se tornou o mais acessado da história YouTube.

As descobertas também não poderiam ficar de fora dos fatos mais importantes de 2012. Em julho, pesquisadores do Centro Europeu de Física de Partículas (CERN) anunciaram a descoberta da chamada Partícula de Deus, de fundamental importância para o entendimento da formação do Universo. A existência da partícula já havia sido sugerida em 1964 pelo físico britânico Petter Higgs. Um meses depois, a Nasa confirmou a chegada do Jipe-robô Curiosity em marte, dando início a mais sofisticada tentativa de exploração do planeta.



A expectativa e o suspense pelo do fim do mundo duraram até o dia 21 de dezembro, data em que, segundo a profecia maia, ocorreria a extinção da vida no planeta. Na comunidade científica e exotérica internacional, a data causou polêmica e foi pretexto para muita discussão. Uns acreditaram, outros ignoraram e houve quem disse que a profecia maia foi interpretada de forma errada. Para alguns especialistas houve apenas fechamento de um ciclo para abertura de outro. Certo mesmo é que nenhum asteroide ou cometa atingiu a Terra e a vida continua.

