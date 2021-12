Resgate de mineiros deve começar à 0h de 4ª feira

As equipes que trabalham no resgate dos 33 mineiros presos no Chile esperam que toda a preparação do túnel esteja pronta para a retirada dos trabalhadores a partir da meia-noite de quarta-feira. Nesta madrugada foi concluído o reforço dos primeiros 90 metros do poço que será usado para o resgate, com a instalação de 15 tubos, segundo informou o jornal local El Mercurio.

