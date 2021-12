Resgate busca sobreviventes de tornado nos EUA

Equipes de resgate buscavam sobreviventes na madrugada de terça-feira, 21, nos escombros de residências, escolas primárias e de um hospital destruídos por um tornado na tarde anterior, nos arredores de Oklahoma City. As autoridades estimam que até 91 pessoas possam ter morrido, e que mais de 200 outras ficaram feridas.

O tornado tinha 3 quilômetros de diâmetro e atingiu a localidade de Moore, vizinha a Oklahoma City. Pelo menos duas escolas foram fortemente atingidas, deixando vítimas soterradas.

Jornalistas foram impedidos de se aproximar da Plaza Towers Elementary School, que foi atingida em cheio pelo tornado, disse o vice-governador Todd Lamb à CNN. Mas imagens de TV mostraram bombeiros trabalhando sob holofotes na busca por sobreviventes.

Outra escola primária, a Briarwood, também sofreu grandes danos, tendo paredes arrancadas.

O presidente Barack Obama declarou estado de calamidade em Oklahoma, ordenando o envio de ajuda federal para suplementar os esforços estaduais e municipais em Moore.

Esse foi o tornado mais letal nos EUA desde o que matou 161 pessoas em Joplin (Missouri) há dois anos.

O clima na página do Facebook da escola Plaza Towers era de comoção, com mensagens do país inteiro. "Por favor, encontrem aquelas criancinhas", disse um visitante.

Muitos moradores de Moore, cidade com 50 mil habitantes, ficaram sem água e energia.

