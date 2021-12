Resgatado o último minerador no Chile

Chega ao fim o drama vivido por 33 mineiros presos durante 70 dias na mina San José, em Copiapó, no Chile. Após quase 24 horas, o último trabalhador, o topógrafo Luis Urzúa, de 54 anos, foi resgatado na noite desta quarta-feira, 11. Ele chegou à superfície por volta de 21h55 (horário de Brasília).

As autoridades chilenas iniciaram nesta manhã o resgate dos mineiros que tiveram problemas de saúde durante o confinamento. No início, eles optaram por retirar os mais experientes, que relataram as dificuldades do socorro antes da retirada dos colegas que estão com a saúde debilitada.



O primeiro mineiro com problemas de saúde a ser socorrido foi Mário Gómes Heredia, 63 anos, o mais velho dos soterrados. Ele, que tem mais de 50 anos de experiência com mineração, tem problemas de hipertensão. Mário, que estava com um terço pendurado no pescoço, saiu aplaudido pelos presentes e foi recebido pela mulher. O mineiro se ajoelhou no chão abraçado a bandeira do Chile e agradeceu pelo resgate.





