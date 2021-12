O repórter Quentin Sommerville, da BBC, ficou "chapado" durante uma reportagem sobre a queima de 8,5 toneladas de heroína, ópio e haxixe no Afeganistão.

Após inalar a fumaça que exalava da queima, Quentin passou a rir e se comportar de forma estranha, como se estivesse sentindo os efeitos das drogas.

Segundo a emissora, a reportagem foi gravada há cerca de quatro anos, mas nunca havia sido exibida.

Confira o vídeo:

Da Redação Repórter fica "chapado" em matéria sobre queima de drogas

Nesta terça, o jornalista relembrou outro caso engraçado em sua conta no Twitter. "Nada de novo neste negócio", escreveu ele ao publicar o link do episódio "Drop the dead donkey - pot reporter".

Nothing new in this business. Drop the dead donkey - pot report. https://t.co/nEF8tupCT6 HT: @MuffyPotter pic.twitter.com/oNslEY3xhl — Quentin Sommerville (@sommervillebbc) 23 dezembro 2014

