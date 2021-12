Repórter e cinegrafista da Globo são deportados da Indonésia

O repórter Márcio Gomes e um cinegrafista da TV Globo foram deportados pelo governo da Indonésia. A informação foi confirmada pela emissora.

Os dois profissionais acompanharam a execução do instrutor de voo brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, de 53 anos, ocorrida no último sábado, 17.

O repórter e o cinegrafista chegaram a ser detidos no mesmo dia da execução e tiveram seus passaportes retidos. De acordo com informações divulgadas pela Folha de São Paulo, o jornalista entrou no país com visto de turista.

Nesta segunda, 19, os dois foram transportados para a capital Jacarta, de onde aguardariam um voo para Tóquio, onde márcio atua como correspondente. Eles foram acompanhados pela polícia por estarem sem os passaportes.

