Repórter é atropelado durante transmissão ao vivo

Um repórter do FOX Sports, no México, foi atropelado por carro durante uma transmissão ao vivo, realizada neste sábado, 27.

O jornalista David Medrano estava em frente ao aeroporto de Guadalajara, transmitindo informações sobre o jogo entre o Nacional e América para o programa "Central Fox", quando foi atingido pelo carro.

Medrano caiu no chão e foi socorrido pela equipe que estava no local.

Após o susto, a transmissão no local foi cortada e o canal passou a focalizar apenas os apresentadores no estúdio do programa. Segundo a FOX Sports, Medrano passa bem.

