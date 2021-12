Repórter é arrastado pelo vento enquanto fazia previsão do tempo na Irlanda

O repórter irlandês Deric Hartigan foi levado pelo vento enquanto apresentava a previsão do tempo ao vivo. As rajadas de vento foram fortes o suficiente para entortar seu grande guarda-chuva amarelo fazendo com que saísse de cena.

Quando a imagem volta para o estúdio do jornal, os apresentadores não escondem o riso. "Ele está se recuperando! Ele está bem!", diz a apresentadora.

De volta, Hartigan ri da situação enquanto tenta, sem sucesso, consertar o guarda-chuva.

