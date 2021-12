Relações com Brasil devem seguir iguais

A relação econômica do Brasil com os Estados Unidos, segundo maior parceiro comercial de Brasília, atrás apenas da China, deve permanecer sem alterações, pelo menos imediatamente.

A avaliação é da doutora Elsa Kraychete, coordenadora do Laboratório de Análise Política Mundial (Labmundo), centro de pesquisa ligado ao mestrado de relações internacionais do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos (IHAC), da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Conforme a avaliação da especialista, a eleição de Donald Trump deve afetar mais efetivamente relações e acordos com países como Cuba, Venezuela e Colômbia, além do México, atacado pelo candidato na campanha.

“Iniciativas mais democráticas podem sofrer reveses. Não dá para afirmar com certeza, mas é o provável”, avaliou Kraychete.

A professora explicou que a política implantada pelo atual chanceler brasileiro, José Serra, que prioriza relações comerciais com países do Norte, como os Estados Unidos, pode ser embargada ao longo do tempo pelo protecionismo pregado por Trump na corrida à Casa Branca. O empresário defende o isolamento do país norte-americano (ou seja, menos globalização).

Kraychete ponderou, entretanto, que “o humor de um governo não é capaz de mudar imediatamente as relações comerciais”, pois “existem interesses e contratos de longo prazo”.

“Do ponto de vista da correlação de forças, é preocupante, é um momento difícil, com forças conservadoras contra minorias avançando na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. O discurso é sempre contra migrantes e pobres”, disse.

Traçou, ainda, semelhanças entre Temer e Trump. “São duas forças conservadoras. No Brasil se questionam direitos, consideram mudar a CLT, cotas, e Trump faz esse discurso lá”, afirma.

