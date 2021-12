Reino Unido vai construir muro em Calais para barrar refugiados, diz jornal

O Reino Unido vai construir um muro em Calais, na França, na mais recente tentativa de impedir refugiados e imigrantes de chegarem ao país. Segundo informações do jornal The Guardian, a construção de quatro metros de altura e um quilômetro de extensão terá um custo de 1,9 milhão de libras e será feita dos dois lados da principal estrada de acesso ao porto, conhecida como Rocade.

O objetivo é proteger os caminhões que trafegam por essa via de migrantes que têm usado pedras, carrinhos de compra e até mesmo troncos de árvores para tentar parar os veículos e subir a bordo.

O ministro da imigração do Reino Unido, Robert Goodwill, confirmou a obra, como parte de um pacote anglo-francês de 17 milhões de libras de medidas de segurança para aumentar as precauções no porto local.

"As pessoas ainda estão chegando", disse o ministro. "Nós fizemos as cercas. Agora estamos fazendo a parede", afirmou Goodwill ao comitê de assuntos internos.

A expectativa é que o muro esteja concluído até o final do ano.

