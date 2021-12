Reino Unido tem 7 mortes e 30 casos de coágulo sanguíneo pós-vacina

A Agência Reguladora de Medicamentos e Saúde do Reino Unido (MHRA) reforçou neste sábado, 3, que os benefícios da imunização “continuam a superar quaisquer riscos” e pediu à população que continue a se vacinar.

A declaração foi dada após a divulgação, na sexta-feira, 2,que sete pessoas teriam morrido em decorrência de coágulos sanguíneos desenvolvidos após terem tomado a vacina da Oxford/AstraZeneca,

A agência também admitiu que, além das mortes, foram comunicados outros 30 casos de coágulos em pessoas vacinadas, mas afirma que ainda não é possível estabelecer uma relação de causa entre os coágulos e a fórmula do imunizante. O órgão garantiu que uma “revisão rigorosa dos relatórios do Reino Unido sobre tipos raros e específicos de coágulos sanguíneos está em andamento”. Não foram divulgadas informações sobre as idades ou condições de saúde das pessoas que faleceram.

Os 30 casos de coágulo sanguíneo foram identificados entre um total de 18,1 milhões de doses de AstraZeneca administradas até 24 de março, segundo a MHRA. Por isso, a agência afirmou que o risco é “muito pequeno”.

Preocupações com a vacina Oxford/AstraZeneca levaram alguns países, como Canadá, França, Alemanha e Holanda, a restringir seu uso, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) vem adotando posição semelhante à MHRA afirmando que os benefícios da vacinação superam os riscos.

