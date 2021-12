Reino Unido proíbe anúncio com modelo 'doentiamente magra'

A autoridade britânica de regulação da publicidade anunciou nesta quarta-feira a proibição de um anúncio do grupo francês de luxo Yves Saint Laurent porque a modelo que aparece nele está "doentiamente magra".

A foto em branco e preto, com uma modelo no chão vestida com uma roupa curta preta, foi considerada irresponsável pela Advertising Standards Authority (ASA).

"Consideramos que a modelo está doentiamente magra nesta imagem e concluímos que é irresponsável", indica a decisão da ASA, que agiu após uma demanda apresentada quando a publicidade apareceu na revista Elle.

Esta decisão significa que o anúncio não poderá ser publicado em sua forma atual.

No início de abril, em uma ofensiva contra os estragos da anorexia, os deputados franceses votaram pela proibição de recorrer a modelos muito magras e desnutridas, o que provocou a crítica das agências de modelos, que se consideram vítimas de uma estigmatização.

