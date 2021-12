A polícia britânica prendeu um homem que passou a noite no telhado do Palácio de Westminster, sede do Parlamento do Reino Unido, sob a acusação de danos criminais e invasão de local protegido.

A Scotland Yard disse que Braydon Liam Anderson, de 23 anos, se apresentará ao Tribunal de Magistrados de Westminster amanhã. Ele afirma ter subido ao topo do edifício no sábado à noite, permanecendo ali até a manhã de hoje. Fonte: Associated Press

Estadão Conteúdo Reino Unido: polícia prende homem por passar a noite no telhado do Parlamento

adblock ativo