Reino Unido anuncia nova moeda de uma libra

O governo britânico anunciou nesta quarta-feira, 19, que substituirá a moeda de uma libra utilizada há três décadas por um modelo de 12 lados, muito mais difícil de falsificar.



O Tesouro anunciou que a nova moeda, feita com dois metais de cores diferentes, será "a moeda em circulação mais segura do mundo".



A previsão de lançamento é 2017. Como todas as moedas britânicas, em um lado terá a imagem da rainha Elizabeth 2ª. A imagem do outro lado será decidida em um concurso público.



De acordo com cálculos do governo, 45 milhões de moedas de 1 libra, o que equivale a 3% das que estão em circulação, são falsas. Em alguns pontos do país, o índice chega a 6%, segundo a Royal Mint, a Casa da Moeda do Reino Unido.



A nova moeda lembra a de três pence que circulou de 1937 a 1971, e que foi muito popular porque seus 12 lados permitiam a fácil identificação no escuro, durante os bombardeios da 2ª Guerra (1939-45).

