Rede de fast food lança sanduíche de Pokémons

Com o jogo Pokémon Go fazendo sucesso no mundo todo, uma rede de fast food de Sydney (Austrália) decidiu criar hambúrgueres com o formato das criaturinhas. Os clientes da Down N' Out podem escolher entre os sanduíches de Pikachu, Bulbasaur e Charmander.

Criador dos hambúrgueres, Ben Kagan disse que cada lanche foi preparado tentando respeitar a personalidade de cada personagem. O Charmander, por exemplo, é um pouco mais apimentado.

O Pikachu é amarelo e tem as fofas orelhinhas do personagem feitas com Doritos. Já o verdinho Bulbasaur tem uns brócolis como detalhe na "cabeça".

A brincadeira tem período limitado e será vendida entre 23 de agosto e 3 de setembro.

Lanche inspirado em Pikachu, um dos mais queridos do jogo (Foto: Divulgação)

Sanduíche com o formato de Bulbasaur (Foto: Divulgação)

Mais apimentado, o lanche lembra Charmander (Foto: Divulgação)

