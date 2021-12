Recrutas são punidas ao postarem fotos sensuais no Facebook

Fotos sensuais postadas por um grupo de quatro mulheres recrutas do Exército de Israel quase causou uma crise nas Forças Armadas do país. Nas imagens, as militares aparecem vestidas de uniforme com calcinhas à mostra.

Em uma outra foto, cinco recrutas vestem um capacete de combate e cobrem uma pequena parte do corpo com a farda.

As fotos foram postadas na conta de Facebook de uma das jovens e divulgadas no site de notícias Walla.

O comando militar de Israel condenou o comportamento das recrutas e anunciou que as mulheres já foram punidas.

Este não é o primeiro episódio embaraçoso para as Forças Armadas do país envolvendo soldados e as redes sociais. Em 2010, um vídeo postado no YouTube mostrou uma soldado dançando ao lado de uma mulher palestina vendada.

adblock ativo