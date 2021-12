O furacão Florence foi rebaixado à categoria 1 e tocou terra nos Estados Unidos, perto da praia de Wrightsville, na Carolina do Norte, nesta sexta-feira, 14. Mesmo mais fraco do que anteriormente, o fenômeno ainda pode causar estragos, ao passar pela Carolina do Sul, pela Carolina do Norte e pela Virgínia.

O Centro Nacional de Furacões dos EUA informou que Florence tem ventos máximos sustentados de 150 quilômetros por hora, com rajadas de 180 quilômetros por hora. O olho do furacão está próximo de Wrightsville, na Carolina do Norte. Às 7h (hora local), o olho estava 10 quilômetros a leste de Wilmington, na costa da Carolina do Norte.

Autoridades informam que há risco de vida para pessoas na trajetória do furacão. Mais de 60 pessoas tiveram de ser retiradas de um motel que estava prestes a desabar por causa da força das chuvas.

Rebaixado à categoria 1, furacão toca o solo e causa ameaça | Foto: Divulgação/ATarde

Mais de 80 mil pessoas na Carolina do Norte já estavam sem energia, enquanto mais de 12 mil haviam seguido para abrigos. Outras 400 estavam em abrigos na Virgínia, onde as previsões para o impacto das chuvas são menos graves.

Autoridades dizem que cerca de 1,7 milhão de pessoas nas Carolinas do Sul e do Norte e na Virgínia receberam ordem para deixar suas casas, mas não se sabe quantas cumpriram a determinação.

