Rata 'gordinha' é resgatada de bueiro na Alemanha e faz sucesso na web

Equipes de resgate de Bensheim, na Alemanha, receberam um pedido de resgate bem inusitado: uma rata gordinha presa em um bueiro de esgoto. O caso ocorreu na tarde deste domingo, 24, e ficou conhecido após ser divulgado nas redes sociais da equipe.

"Ela tinha engordado no inverno e ficado presa pelo quadril, não tinha como sair ou voltar", informou Michael Sehr, especialista em salvamento de animais que auxiliou na operação, à imprensa local.

Bombeiros ajudaram o especialista em salvamento de animais a resgatar a rata

Para libertar a roedora foi necessário certo esforço ao levantar a tampa do bueiro. A ação levou algumas pessoas a questionarem por que o empenho para tirar um rato de um bueiro. Em resposta, Sehr disse que "mesmo os animais que são odiados por muitos merecem respeito".

Com a ajuda de oito bombeiros, a tampa do bueiro foi elevada enquanto Sehr conseguiu soltar o animal e a rata foi libertada diretamente no esgoto.

