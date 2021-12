Rapaz morre ao entrar em rio congelado para pegar celular

Um rapaz morreu depois de pular no Rio Chicago, nos Estados Unidos, na segunda-feira, 13, para recuperar o celular que havia caído. O rio estava quase congelado. Dois amigos do rapaz também se jogaram no rio para tentar salvá-lo.

O dono do aparelho, 26 anos, deixou o celular cair enquanto andava na margem do rio. Ele teria pulado uma das grades de proteção para pegar o celular.

Um dos amigos, que pulou na água, foi retirado do rio e levado ao hospital. Já a outra amiga, de 21 anos, está desaparecida, de acordo com a CBS.

