Oito crianças e três adultos foram atingidos por um raio neste sábado, em Paris, durante uma festa de aniversário infantil, em um parque da cidade. Segundo os bombeiros, eles foram atingidos durante uma tempestade repentina de primavera. As vítimas tinham procurado abrigo sob uma árvore no Parque Monceau, um ponto de encontro de fim de semana popular para as famílias locais.

Estadão Conteúdo Raios fazem vítimas graves na França e na Alemanha neste sábado

O porta-voz dos bombeiros Paris, Eric Moulin, disse que seis das vítimas ficaram gravemente feridas, incluindo quatro crianças e dois adultos. Ele disse que outros cinco, incluindo quatro crianças, tiveram ferimentos leves.

Também neste sábado, em Hoppstädten, na Alemanha, 35 pessoas foram atingidas por um raio durante uma partida de futebol infantil. Três adultos ficaram gravemente feridos, incluindo o árbitro. Mais 32 pessoas, entre elas 30 crianças com idades entre 9 e 11 anos, foram levadas para o hospital como medida de precaução.

A partida já havia acabado quando o raio atingiu o campo, segundo o porta-voz da polícia, Dominik Lentz. Fonte: Associated Press.

