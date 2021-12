Rainha Elizabeth II celebra seu 89 aniversário em Londres

Mais de mil soldados vestidos com o tradicional uniforme de gala desfilaram neste sábado pelo centro de Londres durante a celebração oficial do 89º aniversário da rainha Elizabeth II.

Embora a soberana britânica tenha nascido em 21 de abril, seu aniversário é festejado publicamente no segundo sábado de junho para aumentar as possibilidades de o bom tempo acompanhar os eventos que levam milhares de britânicos às ruas.

Apesar dessa precaução, as nuvens cobriram hoje o céu da capital britânica durante o evento, que incluiu uma exibição de aviões militares da Segunda Guerra Mundial e de aeronaves acrobáticas Rede Arrows do Real Força Aérea do Reino Unido.

A duquesa de Cambridge, Kate, apareceu pela primeira vez em público após dar à luz, em 2 de maio, a seu segundo filho, a princesa Charlotte.

A esposa do príncipe William percorreu o caminho entre o campo de desfiles de House Guards Parade e o palácio de Buckingham em um carro alegórico, acompanhada da duquesa da Cornualha, Camila, esposa do príncipe Charles, e do príncipe Harry.

A rainha, vestida com cores claras, se deslocou em outro carro junto de seu marido, o duque de Edimburgo, que vestia uniforme militar de gala.

O príncipe Charles, coronel da guarda galesa, e seu filho William, coronel da guarda irlandesa, desfilaram a cavalo diante dos milhares de turistas ingleses apostados nos dois lados do trajeto.

O príncipe George, filho mais velho de William e Kate, de dois anos, foi visto em uma janela durante o desfile e se uniu depois ao resto da família real na sacada do palácio de Buckingham para contemplar a exibição aérea.

