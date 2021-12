Rainha Elizabeth é internada com infecção no estômago

O Palácio de Buckingham informou, há pouco, que a rainha Elizabeth II, de 86 anos, foi hospitalizada com sintomas de infecção no estômago. De acordo com o palácio, todos os compromissos oficiais da monarca para a próxima semana serão adiados ou cancelados por precaução.

A monarca partiria na próxima quarta-feira para Roma, em uma viagem de dois dias, mas o compromisso foi cancelado. Segundo o palácio, ela está sendo examinada no Hospital Rei Eduardo VII, em Londres.



A doença já havia sido anunciada na sexta-feira, quando a rainha teve de cancelar uma visita a Swansea, no País de Gales, no sábado. Ela teria passado o dia tentando se recuperar no Castelo de Windsor. As informações são da Associated Press.

adblock ativo