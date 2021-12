Rainha Elizabeth deixa hospital após gastroenterite

A rainha Elizabeth II, de 86 anos, saiu dos hospital King Edward VII nesta segunda-feira após ter sido internada no dia anterior com uma gastroenterite (inflamação do trato gastrointestinal que afeta do estômago). Nesta tarde, a monarca saiu do hospital andando, sem a necessidade de ajuda, usando um vestido vermelho.

Inicialmente, fora informado que ela permaneceria no hospital por dois dias. A rainha sentiu-se mal na sexta-feira e recebeu cuidados no castelo de Windsor até domingo, quando foi levada para o hospital, localizado no centro de Londres, como medida de precaução. Todos os seus compromissos para esta semana foram cancelados em razão da doença.

Trata-se da primeira vez em que a monarca foi hospitalizada em uma década. Funcionários do palácio disseram que, sem contar a gastroenterite, a rainha está bem de saúde. As informações são da Associated Press.

